Frankfurt am Main : Täter nach Überfall auf Geldboten vor Ikea noch flüchtig

Frankfurt am Main

Frankfurt/Main Ein Mann überfällt vor einem Möbelhaus während der Öffnungszeiten einen Geldboten. Es kommt zum Schusswechsel, der Geldbote wird schwer verletzt. Noch ist der bewaffnete Täter auf der Flucht.

Nach dem Überfall vor einem Möbelhaus in Frankfurt, bei dem ein Geldbote angeschossen und schwer verletzt worden war, ist der bewaffnete Täter weiter auf der Flucht.

Die Polizei fahndet seit Samstagvormittag nach dem flüchtigen Mann, wie ein Sprecher sagte. Er hatte den Geldboten während der Öffnungszeiten angegriffen, als der 56-Jährige mit einer Geldkassette in der Hand aus einem Seiteneingang von Ikea kam.

Der Mann konnte dem Boten einer Geldtransportfirma die Kassette entreißen. Nach der Rangelei war es einem Sprecher der Polizei zufolge zu einem Schusswechsel gekommen, bei dem der Geldbote getroffen wurde. Der 56-Jährige war mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Am Tatort waren am Samstag noch Zeichen des Schusswechsels zu sehen: Eine abgefeuerte Kugel hatte die Beifahrertür des abgestellten Geldtransporters durchschlagen.