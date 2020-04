Höhere Bußgelder : Diese neuen Regeln gelten ab Dienstag im Straßenverkehr

Berlin Reform der Straßenverkehrsordnung: Ab Dienstag gelten in Deutschland neue Regeln auf den Straßen. Die treffen vor allem Radfahrer. Außerdem sieht die Straßenverkehrsordnung höhere Bußgelder vor.

Mit neuen Verkehrsregeln will Verkehrsminister Andreas Scheuer für mehr Sicherheit auf Straßen und Radwegen sorgen. „Die StVO-Novelle tritt am 28. April in Kraft“, kündigt der CSU-Politiker nun an, „die neuen Regeln stärken insbesondere die schwächeren Verkehrsteilnehmer.“ Das betrifft vor allem Radfahrer. Gleichzeitig sieht die StVO weitaus höhere Bußgelder bei gefährlichem Verhalten oder der Behinderung anderer vor.