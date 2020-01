Vier Tote in Spanien : Sturmtief „Gloria“ fegt über die Balearen

Madrid Experten hatten vor Sturmtief „Gloria“ im Mittelmeer gewarnt. Es fordert in Spanien vier Menschenleben und verursacht Millionenschäden. Vor Mallorca wurde eine historische Riesenwelle von 14 Metern Höhe gemessen.

Riesenwellen, Sturmflut, Starkregen und plötzlicher Wintereinbruch: Ein Unwetter hat an der spanischen Mittelmeerküste und auf der Urlaubsinsel Mallorca schwere Schäden verursacht und mehrere Todesopfer gefordert. Starker Wind mit Orkanböen von mehr als 100 Stundenkilometern peitschte das Meer auf und sorgte an den vergangenen Tagen für haushohe Wellengebirge. Den Behörden zufolge handelte es sich um das schlimmste Unwetter seit Jahren.

Feuerwehr auf Mallorca im Dauereinsatz

Besonders hart traf die Sturmflut die Festlandküste zwischen den Mittelmeerstädten Valencia und Alicante. Dort übersprangen gigantische Wellen die Schutzdeiche, Häfen und Promenaden. In den bekannten Urlaubsorten Dénia und Jávea überschwemmte das Meer Teile der Altstädte. Hunderte Restaurants, Geschäfte, Wohnungen und Garagen wurden verwüstet. Auch weiter nördlich, an der Küste Kataloniens, wütete das Sturmtief „Gloria“. Es entstand Millionenschaden.

„So etwas habe ich nie gesehen“, sagte ein Gastwirt, der nach der Flut in seinem verwüsteten Strandlokal in Jávea aufräumte. „Das Meer war so wild wie noch nie“, berichtete er im spanischen TV. Alle Schutzmaßnahmen waren wirkungslos geblieben: Sandsäcke an der Promenade, Holzplatten vor den Schaufenstern. Die Riesenwellen überwanden alle Hindernisse und drückten Fenster, Türen und Fassaden ein.