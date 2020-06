Stau : Volle Autobahnen zum Start der Sommerferien in NRW erwartet

Düsseldorf/Bonn Zum Start der Sommerferien könnte es auf den Autobahnen in NRW wieder sehr voll werden - auch weil viele Deutsche aufgrund der Pandemie Urlaub im Inland machen. Auf diesen Straßen rechnen die Verkehrsexperten mit besonders viel Stau.



Von Andreas Dyck

Zum Beginn der Sommerferien in NRW rechnet der ADAC für kommendes Wochenende mit vollen Autobahnen. Trotz oder vielleicht gerade wegen der Corona-Pandemie würden demnach viele Sommerurlauber auf das Auto als Transportmittel zurückgreifen. Dazu trägt auch bei, dass viele deutsche Urlauber die Ferien aufgrund der Pandemie lieber im Inland verbringen, als eine Auslandsreise anzutreten. „Wir erwarten wegen der Corona-Krise weniger Auslandsreisen per Flugzeug und dafür mehr Urlaub mit dem Auto in Deutschland und den Nachbarländern“, lautet die Einschätzung des Verkehrsexperten Roman Suthold vom ADAC Nordrhein.

Die höchste Staugefahr für Nordrhein-Westfalen sieht der Automobil-Club demnach am Freitag zwischen 13 und 20 Uhr, am Samstag zwischen 11 und 18 Uhr sowie am Sonntag von 14 bis 20 Uhr. Vor allem auf den Autobahnen in Richtung Nord- und Ostseeküste und in Richtung Süden sollten Autofahrer mehr Zeit einplanen - oder falls möglich einen anderen Reisetag einplanen, wie etwa Montag oder Dienstag.

Der Landesbetrieb Straßen NRW hält eine verlässliche Prognose aufgrund der Pandemie zwar für schwierig: Ob sich mehr Menschen im eigenen Auto auf den Weg in den Urlaub machen oder lieber zu Hause bleiben, lasse sich nicht abschätzen. Trotzdem gehen auch hier die Mitarbeiter von mehr Verkehr und Stau aus, insbesondere am Freitag. Am Sonntag sehen sie dann aber eine deutlich entspanntere Verkehrslage voraus. Damit der Reiseverkehr möglichst ungestört rollen kann, sieht der Landesbetrieb von kurzfristigen Baustellen an den Reisetagen ab.

Besonders kritisch kann es erneut auf der A1 werden, insbesondere in den Bereichen um Dortmund/Unna, Osnabrück und Bremen. Dort könne es zum Teil erhebliche Staus geben. Auch auf der A3 sei die Staugefahr groß, besonders im Abschnitt zwischen Köln und Oberhausen in beiden Fahrtrichtungen, ab dem Ruhrgebiet in Richtung Niederlande sowie grundsätzlich in südlicher Richtung. Autofahrer sollten zudem beachten, dass die A61 für acht Wochen voll gesperrt ist. Auf der A61 und der A565 im Bereich Meckenheim kann es zudem ein erhöhtes Verkehrsaufkommen geben.

Ebenfalls vollgesperrt wird die A43 zwischen Recklinghausen-Herten und dem AK Recklinghausen vom 30. Juli bis zum 3. August in Fahrtrichtung Wuppertal sowie in Fahrtrichtung Münster vom 6. bis zum 10. August.

Hier ist die Staugefahr in NRW am höchsten

A1 Köln – Dortmund – Osnabrück – Bremen

A2 Oberhausen – Dortmund – Hannover

A3 Emmerich – Oberhausen – Köln – Frankfurt

A31 Bottrop – Ochtrup – Emden

A33 im Bereich Paderborn

A40 Dortmund – Essen – Duisburg – Straelen

A43 im Raum Bochum/Recklinghausen

A44 im Bereich Unna/Werl

A52 muss im Bereich Düsseldorf/Mönchengladbach

A57 Köln – Krefeld – Kleve

A61 Nettetal – Mönchengladbach – Koblenz

A565 im Bereich Meckenheim

A1/A3/A4/ A57 im Großraum Köln

Im Vergleich zu 2019 rechnet der ADAC aber mit weniger Verkehr auf den Autobahnen. Das Übernachtungsangebot in den Touristenregionen sei begrentzt und viele Deutsche würden auf einen längern Sommerurlaub in diesem Jahr zugunsten von Tagesausflügen und Kurztrips verzichten. Im vergangenen Jahr zählten die Stauexperten an sieben Ferienwochenenden 7466 Staumeldungen mit einer Gesamt-Länge von 13.750 Kilometern. Besonders voll waren die Autobahnen am zweiten Ferienwochenende mit knapp 2200 Kilometer Stau. Besonders stark betroffen waren die A1 mit insgesamt 3436 Kilometer Stau sowie die A3 mit 2450 Kilometer.

Staugefahr auf bundesweiten Autobahnen

Auch abseits von NRW wird es auf den Straßen voraussichtlich voll. Neben Nordrhein-Westfalen beginnen auch in Berlin, Brandenburg, Hamburg und Schleswig-Holstein die Ferien. Die höchste Staugefahr in den Sommerferien besteht hier:

Fernstraßen zur Nord- und Ostsee

Großräume Berlin, Hamburg und Köln

A 1 Bremen – Hamburg – Puttgarden

A 2 Dortmund – Hannover – Berlin

A 3 Köln – Frankfurt – Nürnberg

A 5 Hattenbacher Dreieck – Frankfurt – Karlsruhe – Basel

A 6 Metz/Saarbrücken – Kaiserslautern – Mannheim

A 7 Hamburg – Flensburg

A 7 Hamburg – Hannover und Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

A 8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A 9 Berlin – Nürnberg – München

A 10 Berliner Ring

A 11 Berlin – Dreieck Uckermark

A 24 Berlin – Hamburg

A 61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

A 93 Inntaldreieck – Kufstein

A 95/B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

A 99 Umfahrung München

Engpässe bei der Fahrt ins Ausland