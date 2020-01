Kaffeehauskette : Starbucks verlangt deutschlandweit Becherpfand

Bonn Wer sich sein Getränk im Pappbecher ausgeben lässt, wird bei der Kaffeehauskette Starbucks ab sofort deutschlandweit zur Kasse gebeten. Mit der Maßnahme soll Müll bekämpft werden, die Mehreinnahmen spendet das Unternehmen.

Wer sich bei der Kaffeehauskette Starbucks ein Getränk zum Mitnehmen kauft, muss seit Dienstag fünf Cent mehr bezahlen. Wie Starbucks mitteilte, weitet das Unternehmen damit seine Bechergebühr auf ganz Deutschland aus. Die Mehreinnahmen werden laut Unternehmen vollständig an den WWF gespendet.

Mit den zusätzlichen fünf Cent pro Pappbecher will Starbucks seine Gäste motivieren, auf Mehrwegbecher zu setzen. „Dass die Gebühr wirkungsvoll ist, zeigen die Ergebnisse aus einer Testphase in Hamburg und Berlin, wo Starbucks bereits seit 5. November 2019 eine Gebühr erhebt“, teilt die Kette mit. In beiden Städten sei im Zeitraum von acht Wochen ein deutlicher Anstieg der Bestellungen im Mehrwegbecher zu verzeichnen - von 2,5 auf sechs Prozent aller Bestellungen.