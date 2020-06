Ferienprobelauf auf Mallorca : Spanisches Königspaar zu Besuch an der Playa de Palma

Foto: dpa/Isaac Buj

Palma de Mallorca Spaniens König Felipe VI. und Königin Letizia haben am Donnerstag die Playa de Palma besucht. Am Hotelpool nahe dem Ballermann gab es dann Beifall der überraschten Urlauber.

„Der Urlaubstest war ein absoluter Erfolg“, sagt Francina Armengol, regionale Regierungschefin der Balearischen Inseln. „Wir sind gerüstet.“ Das Corona-Sicherheitsprotokoll habe auf Mallorca, der größten Baleareninsel, sehr gut funktioniert. Die Zahl der Neuinfektionen sinke – auch nach dem Start des Tourismus. Die ersten Feriengäste, die in der zweiten Junihälfte im Zuge eines Pilotprojektes gekommen waren, seien gesund. Und zufrieden.

Vom Optimismus auf Mallorca konnten sich am Donnerstag auch Spaniens König Felipe VI. und Königin Letizia überzeugen. Sie flogen auf Mallorca ein, um den Ferienprobelauf persönlich in Augenschein zu nehmen. Am berühmtesten Strand der Insel, der Playa de Palma, trafen sie sich mit Hoteliers und Wirtschaftsbossen, um sich über die touristische Lage nach der Viruskrise zu informieren. Und sie sprachen auch mit einigen Feriengästen.

Gäste kommen langsam auf die Insel

Mitte Juni waren nach mehr als drei Monaten Corona-Zwangspause mehr als 2000 deutsche Urlauber auf Mallorca angekommen. Mit ihnen wurden die neuen Sicherheitseinrichtungen ausprobiert, die einen sorgenfreien Urlaub möglich machen sollen. Dazu zählen zum Beispiel Fieberkontrollen auf dem Flughafen, neue hygienische Normen in den Hotels sowie Abstandsregeln am Strand.Und natürlich gehört die Schutzmaske ins Urlaubsgepäck.

Auch für Majestäten gibt es keine Ausnahme. Felipe (52) und Letizia (47) kamen gegen 11 Uhr mit Mund-Nasen-Schutz ins Urlauberhotel „Iberostar Cristina“ an der Playa de Palma. Die Vier-Sterne-Herberge ist eines der Testhotels, das die ersten Urlauber empfing. Es liegt nahe dem Ballermann, wo die großen Feiertempel weiter geschlossen sind. Im Hotel berichten die Vertreter der Reisebranche, dass der Mallorca-Tourismus wieder an Fahrt aufnehme. In der Testwoche vom 15. bis 21. Juni waren 13 Urlauberjets, vor allem aus Deutschland, in Palma gelandet.

Besuch am Pool

Am kommenden Samstag werden 65 ankommende Touristenflüge erwartet. Es geht aufwärts. „Die Reservierungen schießen in die Höhe“, freut sich eine Sprecherin des regionalen Arbeitgeberverbandes.Vor dem Hotel wurde das Königspaar von jubelnden Monarchie-Anhängern begrüßt. Drinnen im Hotelgarten sonnten sich Urlauber, als die Hoheiten am Pool vorbeischlenderten.