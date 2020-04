Corona-Zahlen stabilisieren sich : Spanien verlängert Ausgangssperre um weitere zwei Wochen

Madrid Die absoluten Zahlen sind immer noch bedrückend. Aber in Spanien zeichnet sich weiter ab, dass die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen sinkt. Auch dehalb wurde die strikte Ausgangssperre nun noch einmal um weitere zwei Wochen verlängert. Optimistisch zeigt man sich derzeit auch auf Mallorca.

Spanien verlängert den Alarmzustand wegen der Coronakrise um weitere zwei Wochen bis zum 26. April. Das hat der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez in einer TV-Ansprache am Samstag angekündigt. "Wir brauchen noch etwas mehr Zeit und mehr Anstrengung", so der Sozialist zur Bekämpfung der Pandemie des Coronavirus in Spanien.