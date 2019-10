Trotz Zeitlupe noch überraschend flott : So schnell rennt die Silberameise durch die Wüste

So schnell rennt die Silberameise durch die Wüste

Ulm/Dou Blitzschnell flitzt die sogenannte Silberameise durch die Wüste. Dass Ameisen ein Vielfaches ihrer Körpergröße tragen können, ist schon längst bekannt - wie schnell aber diese Vertreter ihrer Gattung rennen können, haben Forscher erstmals mit Highspeed-Kameras festhalten können.

Das haben Forscher in einer Arbeit herausgefunden, die im „Journal of Experimental Biology“ veröffentlicht ist. Die Wissenschaftler haben das zehn Millimeter lange Tierchen in der Wüste Tunesiens mit einer Hochgeschwindigkeitskamera gefilmt - und gemessen, dass die Ameise jede Sekunde bis zu 157 mal die Länge ihrer eigenen Beine zurücklegt (etwa 3 km/h).