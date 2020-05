Infektion mit Coronavirus : Show-Welt und Fans trauern um Magier: Roy an Covid-19 gestorben

Las Vegas Ihre Auftritte mit Tigern und Löwen machten die deutschen Magier „Siegfried&Roy“ weltberühmt. Nun ist Roy Horn mit 75 Jahren an Covid-19 gestorben. Die Welt des Entertainment trauert.

Er habe nicht nur für die Unterhaltung, sondern auch für die Gesellschaft viel getan, ergänzte Copperfield auf Twitter. Horn war am Freitag (Ortszeit) in einem Krankenhaus in Las Vegas im Bundesstaat Nevada an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, wie Sprecher Dave Kirvin zuvor der Deutschen Presse-Agentur bestätigt hatte.