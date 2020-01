Rot am See : Sechs Tote nach Schüssen in Baden-Württemberg

Rot am See

Rot am See Im Kreis Schwäbisch Hall im Nordosten Baden-Württembergs sind sechs Menschen gestorben - zuvor waren Schüsse gefallen. Laut Polizei ist der Tatverdächtige gefasst.

Nach Schüssen in Rot am See im Nordosten Baden-Württembergs sind am Freitag sechs Menschen ums Leben gekommen. Das Verbrechen spielte sich mutmaßlich im familiären Umfeld ab.