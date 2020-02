Blutbad in Milwaukee : Sechs Tote nach Amoklauf in US-Brauerei

Sechs Tote nach Amoklauf in US-Brauerei

Blutbad in Milwaukee

Die Polizei ist mit mehreren Einsatzkräften am Tatort. Foto: Morry Gash/AP/dpa.

Milwaukee Die 160 Jahre alte Brauerei ist ein Markenzeichen von Milwaukee - nun kam es dort zu einem tödlichen Angriff. Präsident Trump zeigte sich erschüttert.

Ein Mann hat in der US-Stadt Milwaukee auf dem Gelände einer Brauerei fünf Menschen getötet. Danach habe sich der 51 Jahre alte mutmaßliche Täter erschossen, teilte die Polizei in einer Pressemitteilung am Mittwoch (Ortszeit) mit.