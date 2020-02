Gefahr in den Schweizer Bergen : Schweizer Dorf Brienz rutscht nach unten

Brienz Brienz im Kanton Graubünden gleitet immer schneller ins Tal – zudem droht auch noch der Berg zu brechen. Mit dem Klimawandel hat das nichts zu tun.

Die zuständige Gemeinde Albula/Alvra registrierte seit Mitte Februar bei Brienz 40 bis 60 Steinschläge pro Tag, die Kantonsstraße zwischen Davos und Lenzerheide wurde gesperrt. Vorher waren es täglich nur eine Handvoll Steinschläge gewesen. Zwar sind die herunterfallenden Brocken bislang nicht bis Brienz gerollt, doch einige haben es durchaus in sich. „Sie waren schon so groß wie ein VW-Bus“, sagt der Kommunikationsbeauftragte von Albula Christian Gartmann.

Die Menschen in der Region richten ihre sorgenvollen Blicke vor allem auf 500 000 Kubikmeter Fels und Geröll unterhalb der sogenannten Hauptabrisskante des Berges. „Diese ,Insel’ dürfte in Teilen abstürzen“, warnt die Gemeinde in ihrem monatlich veröffentlichten Informationsbulletin.

Im Kern lässt sich das Phänomen so erklären: In der Region ruht hartes Gestein auf dem weichen „Flysch-Schiefer“ Zudem befindet sich im Erdinneren viel Wasser, zusammen ergibt sich eine Gleitfläche. In etwa die gleiche Konstellation ermittelten die Geologen auf dem Berg. Eine harte, spröde Kuppe liegt auf dem weichen Schiefer. Die obere Schicht gleitet ebenso immer weiter weg. „Wir wissen aber nicht, warum die Rutschungen sich nun so beschleunigen“, betont Geologe Schneider.