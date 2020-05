Vier Männer verletzt : Schüsse in Darmstadt - sechs Festnahmen nach Familienstreit

Schüsse in Darmstadt - sechs Festnahmen nach Familienstreit

Schwer bewaffnete Polizisten sichern nach einer Schießerei ein Wohngebiet in Darmstadt-Kranichstein. Foto: Boris Roessler/dpa

Darmstadt In Darmstadt eskaliert ein Streit zwischen zwei Familien, Schüsse fallen - vier Männer werden verletzt. Die Polizei meldet kurz darauf Festnahmen. Was genau geschehen ist, bleibt zunächst unklar.

Bei einem Streit zwischen zwei Familien sind in Darmstadt Schüsse gefallen und vier Männer verletzt worden. Die Polizei nahm kurz nach der Tat am Donnerstagabend vier tatverdächtige Männer im Alter zwischen 24 und 56 Jahren fest.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei in der Nacht mitteilten, führten länger andauernde Streitigkeiten zwischen den beiden verwandten Familien zu der Eskalation.

Im Zuge einer großangelegten Fahndung und gezielter Verkehrskontrollen nahm die Polizei am Abend noch zwei Frauen fest, wie es weiter hieß. „Inwieweit diese mit der Tat in Verbindung stehen, muss noch ermittelt werden“, sagte eine Polizeisprecherin. Bei ihnen müsse noch geklärt werden, ob sie nur Zeuginnen waren oder selbst an der Tat beteiligt.