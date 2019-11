Zwei Festnahmen : Schon vier Tote: Buschbrände in Australien wüten weiter

Schon vier Tote: Buschbrände in Australien wüten weiter

Einsatzkräfte bekämpfen Waldbrände im Taree-Nationalpark in New South Wales. Foto: Darren Pateman/AAP/dpa.

Canberra An Australiens Ostküste brennt es weiter. Vier Menschen kommen durch die Feuer ums Leben. Die Polizei nimmt zwei mutmaßliche Brandstifter fest.

Bei den verheerenden Buschbränden in Australien ist die Zahl der Todesopfer auf nunmehr vier gestiegen. Bei Löscharbeiten in Kempsey im Bundesstaat New South Wales wurde die Leiche eines Mannes entdeckt.