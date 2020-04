„Wir sind sehr froh“ : Schiff „Artania“ auf dem Weg nach Deutschland

Canberra Zurück nach Hause: Mit rund 400 Menschen an Bord bricht das Kreuzfahrschiff „Artania“ nach Deutschland auf. Zwei Wochen Corona-Quarantäne in Australien gehen damit zu Ende.

An Bord befinden sich nach Angaben des Reiseveranstalters gut 400 Menschen, hauptsächlich Crew-Mitglieder. Lediglich acht Passagiere entschieden sich gegen einen Heimflug und für eine Rückfahrt per Schiff. „Der Kapitän und wir sind sehr froh, dass wir die Crew zu ihren Familien bringen können“, sagte eine Sprecherin des Reiseunternehmens Phoenix. „Wir erwarten die "Artania" Ende Mai zurück in Bremerhaven.“

Im Fall eines anderen Kreuzfahrtschiffes, der „Ruby Princess“, will Australien derweil mehr als 5500 ehemalige Passagiere befragen. Die Polizei im Bundesstaat New South Wales ermittelt, warum am 19. März fast 3000 Passagiere in Sydney ohne größere Gesundheitskontrollen an Land gehen durften, obwohl es Corona-Verdachtsfälle an Bord gab. Derzeit liegt das Schiff in Port Kembla nördlich von Sydney. Es müsse australische Gewässer bis Sonntag verlassen, berichtete die „Daily Mail“.