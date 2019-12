Anbieter Abellio : Raureif legt 50 Regionalzüge im Ruhrgebiet lahm

Hagen 50 Regionalzüge des privaten Anbieters Abellio sind am Samstagmorgen im Ruhrgebiet ausgefallen. Auf vier Linien gab es wegen Raureifs Probleme mit der Oberleitung.

Nach Ausfällen und massiven Störungen auf vier Linien des privaten Bahnbetreibers Abellio am Samstag sind Stunden später wieder nahezu alle Züge planmäßig gefahren. Lediglich auf der S9, die zwischen Haltern am See oder Recklinghausen nach Wuppertal-Vohwinkel pendelt, gab es am Nachmittag noch vereinzelt Verspätungen, wie eine Sprecherin sagte.