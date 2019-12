In Bonn aufgewachsener Diplomatensohn : Rückkehr von Jens Söring in der kommenden Woche erwartet

Frankfurt/Main Nach der überraschenden Entscheidung von US-Behörden, den Deutschen Diplomatensohn Jens Söring aus den USA abzuschieben, soll er schon in der nächsten Woche in Frankfurt landen. Damit rechnen seine Unterstützer.

Der in den USA wegen Doppelmordes verurteilte und nach gut drei Jahrzehnten in Haft freigekommene Jens Söring steht vor einer baldigen Rückkehr nach Deutschland. Seine Unterstützer rechnen damit, dass er in der kommenden Woche aus den USA abgeschoben werden könnte. „Die Signale deuten darauf hin“, sagte ein Sprecher des Unterstützerkreises am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Seine Ankunft in Deutschland werde in Frankfurt erwartet. Derzeit sei der heute 53-jährige Diplomatensohn weiterhin in Auslieferungshaft.