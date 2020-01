Thomas Gottschalk wird Erzähler : RTL führt die Ostergeschichte auf

Köln/Essen An Ostern will RTL die letzen Tage Jesus Christus als großes „Live-Event“ aufführen. Erzähler soll Thomas Gottschalk werden. Der Schauplatz von „Die Passion“ ist nicht Jerusalem, sondern Essen.

Der Sender RTL will an Ostern die letzten Tage im Leben von Jesus Christus als großes Live-Event nachspielen - im Ruhrgebiet und mit Moderator Thomas Gottschalk (69, „Wetten, dass..?“) als Erzähler. Das Projekt trägt den Namen „Die Passion“. Neben Gottschalk sollen „bekannte Schauspieler und Sänger mithilfe deutscher Popsongs die über 2000 Jahre alte Geschichte zum Leben erwecken und die dramatischen Ereignisse in unsere heutige Zeit transportieren“, wie RTL am Montag mitteilte. Wer genau dabei sei, werde noch verraten. Unter anderem ist noch unklar, wer den Jesus spielen wird.