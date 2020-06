Nordendorf bei Augsburg : Rätselhafter Tod zweier Jugendlicher in Bayern

Wohnhäuser sind hinter dem Ortsschild von Nordendorf zu sehen. Eltern haben am Morgen in einem Haus in Nordendorf ihren 16-jährigen Sohn und dessen 15-jährigen Freund tot aufgefunden. Foto: dpa/Matthias Balk

Nordendorf In einem schwäbischen Dorf schockiert die Nachricht vom Tod zweier Teenager am Wochenende die Menschen. Wie die beiden Jugendlichen ums Leben kamen, ist noch unklar.

Nach dem rätselhaften Tod zweier Jugendlicher in Schwaben dauern die Ermittlungen an. Die Behörden hielten sich am Sonntag mit Informationen zurück. Sie wollten sich ganz ausdrücklich nicht an Spekulationen im Internet zum Tod der Jugendlichen beteiligen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die Eltern eines 16-Jährigen hatten am Samstagmorgen in ihrem Haus in Nordendorf nahe Augsburg ihren Sohn und dessen 15-jährigen Freund leblos gefunden.