Produkt-Rückruf : Philips warnt vor Gebrauch von Video-Babyphone Avent

Bonn Das Unternehmen Philips hat vor dem weiteren Gebrauch seines Video-Babyphones Avent gewarnt und die Verbraucher aufgefordert, die Geräte zurückzugeben.

Als Begründung für den Produkt-Rückruf für das Video-Babyphone Avent nannte Philips, dass es in einigen Fällen beim Aufladen der Geräte zu einem Überhitzen der Batterie kommen könne. Weiter hieß es, dass auch die Gefahr eines Brandes der an einer Steckdose angeschlossenen Babyphones nicht auszuschließen sei.

Philips rät daher die betroffenen Geräte nicht mehr in Gebrauch zu nehmen und sie an Philips zurückzusenden. Dazu hat das Unternehmen eine speziell eingerichtete Seite erstellt, wo die nötigen Informationen für die Zusendung enthalten seien. Bei Rückfragen könne man sich auch an die Service-Nummer 040/537998928 wenden.