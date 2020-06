Probleme bei Internet und Telefon : Kunden von Störungen im Netz von 1&1 betroffen

Bonn Keine Verbindungen mit dem Internet, abgeschnitten vom Festnetz: Etliche Kunden von 1&1 vor allem aus NRW haben seit dem Mittag mit erheblichen Störungen zu kämpfen - wohl auch noch etwas länger.

Im Netz von 1&1 Versatel gibt es seit Dienstagmittag erhebliche Störungen. Etliche 1&1-Kunden in mehreren Regionen waren immer wieder von Internet und Festnetz abgeschnitten, wie ein Sprecher des Unternehmens in Maintal bestätigte. Ursache waren dem Unternehmen zufolge Bauarbeiten in Düsseldorf, bei denen eine zentrale Stromanbindung angebohrt wurde.