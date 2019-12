Foto auf Twitter : Poller gegen Kinderwagen vor Berliner Café lösen Debatte aus

Berlin Die Betreiberin eines Cafés in Berlin hat zwei Poller gegen Kinderwagen vor der Tür des Lokals angebracht. Ein Foto dieser Konstruktion hat auf Twitter eine heftige Debatte ausgelöst. Auch das Bezirksamt ist eingeschaltet.

Zwei Poller gegen Kinderwagen vor der Tür eines Cafés in Berlin haben im Internet eine Debatte ausgelöst. Zahlreiche Nutzer bei Twitter kritisierten den Zugang als kinder- und behindertenfeindlich und hinterließen schlechte Bewertungen auf mehreren Portalen. Der Schriftsteller Albrecht Selge hatte einen Schnappschuss des Café-Eingangs hochgeladen und getwittert: „Wow, Poller in der Tür gegen Kinderwagen und Rollstühle. Ich glaub, das ist wirklich #Moabit's unsympathischstes Café.“

Die Betreiberin sagte der dpa am Mittwoch, Kinderwagen hätten in dem sehr kleinen Café immer mehr überhand genommen und wiederholt Schäden, etwa an Wänden, hinterlassen. Die Poller gebe es seit etwa zwei Monaten. Vorher habe man lange und vergeblich per Schild darum gebeten, dass Kinderwagen nicht mit ins Café gebracht werden.