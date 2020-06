Ausgebüxtes Tier : Polizei und Tierschützer jagen Känguru auf Mallorca

Palma de Mallorca Einem deutschem Koch ist auf Mallorca am späten Freitagabend ein Känguru begegnet. Das Tier saß in der Zufahrt zu seinem Restaurant. Nun suchen Polizei und Tierschützer nach dem Känguru.

Da staunte Mallorca-Auswanderer Jörg Klausmann nicht schlecht, als er am Freitagabend von der Arbeit mit dem Auto nach Hause fahren wollte: Mitten in der Zufahrt zu seinem Restaurant „Mirador de Cabrera“ in der Küstensiedlung Vallgornera bei Cala Pi saß plötzlich ein Känguru. "Ich hatte gegen 23.30 Uhr mein Restaurant zugesperrt und war in mein Auto gestiegen“, berichtete der deutsche Koch dem General-Anzeiger. „Im Scheinwerferlicht saß plötzlich das Känguru. Wirklich unfassbar.“