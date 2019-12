Entwarnung nach Räumung von Weihnachtsmarkt : Polizei: Fehlalarm am Breitscheidplatz in Berlin - keine Festnahmen

Berlin Nach der Evakuierung des Weihnachtsmarkts am Breitscheidplatz in Berlin hat die Polizei nach einigen Stunden Entwarnung gegeben: Es wurden keine gefährlichen Gegenstände gefunden und es wurden auch keine "Gefährder" festgenommen, wie einige Boulevard-Medien berichtet hatten.



Der Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz ist am Samstagabend wegen zwei verdächtiger Männer geräumt worden. Die beiden seien durch ihr Verhalten aufgefallen, sagte eine Polizeisprecherin am Abend.

Der Verdacht, einer der Männer werde mit einem Haftbefehl gesucht, habe sich nicht bestätigt. Als Grund nannte die Sprecherin eine Namensähnlichkeit. Festnahmen habe es nicht gegeben.

In Anbetracht des Ortes, an dem es vor drei Jahren einen Terroranschlag mit zwölf Toten und Dutzenden Verletzten gegeben hatte, habe die Polizei „sensibel reagiert“, sagte ein anderer Polizeisprecher. Deshalb sei der Platz geräumt worden. Auch eine Veranstaltung in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche sei in diesem Zusammenhang vorzeitig beendet werden, teilte die Polizei auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Wilde Spekulationen in den sozialen Medien

Zuvor hatten verschiedene Boulevard-Medien berichtet, dass zwei „Gefährder“ festgenommen seien. Sie sollten dort zuvor zwei gefährliche Gegenstände platziert haben, schrieb etwa die „Bild“-Zeitung ohne Angabe einer Quelle. Bei den Festgenommenen sollte es sich demnach um einen Mann aus NRW sowie einen in den USA wegen Sprengstoffvergehen per Haftbefehl Gesuchten handeln. Die Polizei hatte die Festnahmen zu keinen Zeitpunkt bestätigt. In den sozialen Medien gab es daraufhin wilde Spekulationen über die möglichen Terrorpläne der angeblich Festgenommen sowie reichlich Hetz- und Hasskommentare.

Laut Polizei hatten alle Besucher den Weihnachtsmarkt ruhig und besonnen verlassen. Beamte suchten daraufhin den Breitscheidplatz sowie die Gedächniskirche ab. Die Zugänge zum Breitscheidplatz waren währenddessen gesperrt, am Bahnhof Zoo fuhren keine S-Bahnen. Nachdem keine verdächtigen Gegenstände gefunden wurden, konnte die Sperrung am späten Samstagabend wieder aufgehoben werden. 250 Beamte und Spürhunde waren im Einsatz.

Auf den Weihnachtsmarkt hatte der islamistische Attentäter Anis Amri vor drei Jahren einen entführten Lastwagen gesteuert. Bei dem Anschlag wurden zwölf Menschen getötet und Dutzende verletzt. Amri wurde später auf der Flucht in Italien erschossen.

