Mutmaßlicher Stichwaffen-Angriff : Polizei erschießt Autofahrer nach Unfall in Stuttgart

Ein 32-jähriger Autofahrer ist am frühen Samtsagmorgen in Stuttgart nach einem Verkehrsunfall von der Polizei erschossen worden. Der Mann habe im Stadtteil Vaihingen zwei Polizisten mit einem schwertähnlichen Gegenstand angegriffen, teilte die Polizei mit. Daraufhin hätten die Beamten auf ihn geschossen und ihn so schwer verletzt, dass er in der Nacht zum Samstag im Krankenhaus gestorben sei.