Aus Krankenhaus verschwunden : Polizei ermittelt nach vermutetem Diebstahl von Schutzmasken

Diepholz 1200 Mundschutzmasken sind aus einem Krankenhaus in Niedersachsen verschwunden. Die Polizei vermutet Diebstahl. Vielerorts sind die Masken aufgrund des Coronavirus derzeit ausverkauft.

Die Polizei geht einem mutmaßlichen Diebstahl von 1200 Mundschutzmasken aus einem Krankenhaus in Niedersachsen nach. Ermittlungsergebnisse gebe es noch nicht, sagte ein Polizeisprecher am Montag. In der Klinik in Sulingen nahe Bremen sei bei einer Überprüfung aufgefallen, dass 20 Packungen der Masken fehlten. Der Vorfall sei als Diebstahl angezeigt worden.