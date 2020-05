Unfall in der Eifel : Pferd galoppiert auf Landstraße vor Motorrad

Bad Münstereifel Bei einem Ausritt am Wochenende in der Eifel sind drei Pferde durchgegangen. Die Tiere galoppierten über eine Landstraße, auf der sechs Motorradfahrer unterwegs waren. Es kam zu einem schweren Zusammenstoß.

Bei einer Kollision mit einem durchgegangenen Pferd ist ein Motorradfahrer in der Eifel schwer verletzt worden. Auch das Tier wurde verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach waren am Samstag zwei von drei Reiterinnen auf einem Reitweg in Bad Münstereifel abgeworfen und leicht verletzt worden. Die dritte Reiterin soll vergeblich versucht haben, die Tiere zu halten.