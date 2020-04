Basteln, Backen, Videochat : Wie Sie das Osterfest zuhause verbringen können

Mit Kreativität und digitaler Technik hat Ostern eine Chance. Foto: dpa/Sven Hoppe

Bonn/Region Familienzusammenkünfte und ein gemeinsames Osterfest sind in diesem Jahr aufgrund des neuartigen Coronavirus nicht möglich. Mit diesen Aktivitäten kommen Sie trotzdem in Osterstimmung.

In Deutschland gelten zurzeit umfassende Kontaktverbote. „Wir alle werden eine ganz andere Osterzeit erleben als je zuvor“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ostern sei für Millionen von Christen der Kirchgang, der „Ostersonntag mit der ganzen Familie, vielleicht ein Spaziergang, Osterfeuer.“ Das sei auch für viele ein Kurzurlaub an der See, in den Bergen, oder bei Verwandten. „Normalerweise. Aber nicht in diesem Jahr“, sagte die Kanzlerin. Doch auch in den eignen vier Wänden kann Osterstimmung aufkommen. Wir haben einige Tipps zusammengestellt:

Osterspaziergang

Ein Osterspaziergang mit der ganzen Familie hat für viele Tradition. Obwohl das in diesem Jahr nicht möglich ist, kann der Spaziergang immerhin alleine oder zu zweit gemacht werden. Dabei muss lediglich an den nötigen Abstand zu anderen Menschen gedacht werden - eineinhalb Meter oder besser zwei sollten eingehalten werden. Wenn alle Familienmitglieder, auch in unterschiedlichen Städten, zur selben Zeit einen Spaziergang machen, ist die Familie zumindest gedanklich beieinander. Wenn der Ausflug auf beliebte Wanderwege führt, kann es schon mal eng werden.

Hefezopf backen

Seit Wochen ist Hefe in den Supermärkten Mangelware. Doch es gibt auch eine Möglichkeit, Teig ohne Hefe zu backen. So müssen Backliebhaber an Ostern nicht auf den traditionellen Hefezopf verzichten. Abgesehen davon, dass der Hefezopf gut schmeckt, hat er auch eine tiefere Bedeutung. Die geflochtenen Stränge des Hefezopfes symbolisieren Verbundenheit - mit der Familie, der Natur, der Religion.

Eier färben

Das Eierfärben ist in vielen Familien ein fester Bestandteil des Osterprogramms. Es gibt auch die Möglichkeit, aus Lebensmitteln natürliche Farben herzustellen, um den Osterstrauß zu verschönern. Am Ende können die gefärbten Eier in der Wohnung als Dekoration dienen.

Ostereier suchen

Auf das traditionelle Ostereiersuchen im eigenen Garten oder in der Wohnung muss trotz Kontaktsperre nicht verzichtet werden. Einzelne Familienmitglieder in einem Haushalt können für sich gegenseitig kleine Schokoladeneier verstecken und auch Alleinlebende müssen nicht ganz darauf verzichten. Einfach am Abend vorher ganz viele kleine Eier verstecken und am nächsten Morgen schauen, ob man auch wirklich alle wiederfindet. Für Freunde eignet sich auch die EiFinder App, die die Eiersuche über GPS mit einem Warm/Kalt Muster aufs Smartphone bringt.

Bastelarbeiten an die Familie schicken

Vor allem Familien mit kleinen Kindern können die Ostertage gut zum Basteln nutzen. Selbstgemachte Fensterbilder, Papier-Ostereier zum Aufhängen oder ein Bild für die Großeltern: All diese schönen Dinge können dann zum Beispiel per Post an die Familie verschickt werden.

Videoanruf mit der ganzen Familie

Eine innige Umarmung ist dieses Osterfest zwar nicht möglich, Gespräche übers Telefon aber schon. Mit einem Videoanruf kann man seine Liebsten darüber hinaus auch noch sehen, während man sich „Frohe Ostern“ wünscht. Auf diesen Plattformen kann man sich online mit Freunden und Familie treffen.

Gottesdienst streamen

Auch auf einen Gang in die Kirche muss dieses Jahr verzichtet werden. Doch viele Kirchen in Bonn und der Region bieten stattdessen Livestreams ihrer Gottesdienste an und nehmen auch über die sozialen Netzwerke Kontakt zu den Gemeindemitgliedern auf.

Rechtzeitig fürs Fest einkaufen

Damit auch jeder die benötigten Lebensmittel und Materialien für das Osterfest zuhause erhält, hat Bundesernährungsministerin Julia Klöckner die Verbraucher dazu aufzurufen, Lebensmittel-Einkäufe für das lange Osterwochenende zu entzerren. Damit soll ein möglicher Kundenansturm an Gründonnerstag und Karsamstag vermieden werden. In diesem Zusammenhang betonen die Händler erneut, dass die Warenversorgung gesichert sei.

(dpa)