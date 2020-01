Rettungsaktion in England : Hündin mit Stein um den Hals aus Fluss gerettet

Nottingham Ein Fall von extremer Tierquälerei hat in Nottingham eine emotionale Rettungsaktion ausgelöst. Die Hündin Bella wurde mit einem schweren Stein am Halsband im Fluss Trent gefunden.

Die Freundinnen Jane Harper und Joanne Bellamy waren mit ihren Hunden unterwegs, als ihr Spaziergang zu einer spontanen Rettungsaktion wurde. Am Montagmorgen entdeckten die beiden einen Belgischen Schäferhund im Fluss Trent, bei Farndon, in Nottinghamshire. Als Harper versuchte, die Hündin aus dem Wasser zu ziehen, bemerkte sie einen großen Felsbrocken in einer Einkauftüte, welche am Halsband befestigt worden war. Laut Heather Sutto, Inspektorin der Nottinghamshire Polizei, halfen weitere Passanten bei der Rettung. "Großbritannien ist eine Nation voller Tierliebhaber - keine Frage", sagte sie.