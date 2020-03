Schulen und Kitas in der Corona-Krise : Notbetreuung für Kinder auch am Wochenende und in den Osterferien

Notbetreuung für Kinder auch am Wochenende und in den Osterferien

Bonn / Rhein-Sieg-Kreis Für Familien, die auch am Wochenende arbeiten müssen, ist diese Ankündigung des Schul- und Familienministeriums NRW eine große Erleichterung: Die Notbetreuungen in den Schulen und Kitas werden jetzt auch auf die Wochenenden und Osterferien ausgeweitet.

Eltern mit systemrelevanten Berufen in Nordrhein-Westfalen können ihre Kinder auch an Wochenenden und in den Osterferien zur Notbetreuung in die Schule oder Kindertagesstätte schicken. Die Regelung zur Bewältigung der Corona-Krise gelte ab Montag (23. März), teilten das Schul- und das Familienministerium des Landes am Freitag mit.