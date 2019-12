Durch Kinderarbeit errichtet : Nordkorea weiht neue Luxus-Stadt mit Skigebiet ein

Seoul Nordkorea hat feierlich eine neue Luxus-Stadt mit Skigebiet und tausenden Wohnungen eingeweiht. KCNA feiert das Prestigeprojekt als "sozialistische Utopia-Stadt". International ist diese umstritten, da sie auch durch Kinderarbeit errichtet worden sein soll.

Ein Skigebiet, tausende Wohnungen und verschiedene Gewächshäuser: Mit großem Pomp ist in Nordkorea eine neue Stadt eingeweiht worden, die von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag als "Utopia-Stadt unter dem Sozialismus" gefeiert wurde. KCNA veröffentlichte ein Bild, wie Machthaber Kim Jong Un in einem schwarzen Trenchcoat bei der Eröffnung von Samjiyon nahe des heiligen Paektu-Bergs an der Grenze zu China ein rotes Band durchschneidet.