Tagsüber Tempo 100 : Niederlande verschärfen Tempolimit auf Autobahnen

Den Haag Auf den Autobahnen in den Niederlanden gilt tagsüber bald eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 Stundenkilometern. Grund ist ein rasch zusammengeschusterter Klimaschutzplan der Regierung, der Stickstoffemissionen einsparen soll.

Im Mai dieses Jahres fällte der niederländische Staatsrat eine wegweisende Entscheidung. Die aktuelle Stickstoffpolitik verstoße gegen die Richtlinien des europäischen Naturschutzgesetzes, da der immense Stickstoffüberschuss die Artenvielfalt beeinträchtige. Es war eine Rüge für das regierende Vier-Parteien-Bündnis. Die Ansagen des Staatsrats haben in den Niederlanden Gewicht. Er ist einerseits das höchste Beratungsgremium der Regierung und andererseits das höchste Verwaltungsgericht des Landes. Kurzum: Was der Staatsrat sagt, ist ernst zu nehmen.

Kritik vom Autohändler-Verband

Wegen der Stickstoffkrise lagen in den Niederlanden zuletzt rund 18.000 Bauprojekte still. Auch deswegen rief der Staatsrat nach neuen Maßregeln. Ministerpräsident Mark Rutte ging am Dienstagabend nicht auf die konkreten Pläne ein. Aus Kreisen seiner Partei hieß es jedoch, dass die Regierung mit den neuen Maßnahmen die Stickstoff­emissionen so weit reduzieren könnte, dass sie ihr Ziel, im nächsten Jahr rund 75.000 Wohnungen zu bauen, noch erreichen könne.