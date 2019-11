In den Niederlanden : Jugendliche sollen auf Personenzüge geschossen haben

Breda Bahnreisende im Süden der Niederlande kommen mit dem Schrecken davon. Während der Fahrt zerbrechen mehrere Scheiben von zwei Zügen. Später stellt sich heraus: Es wurde geschossen.

Zwei 15-jährige Jugendliche sollen in den Niederlanden auf Personenzüge geschossen haben. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, zerbrachen bei zwei Zügen Fensterscheiben. Fahrgäste wurden nicht verletzt. Die Verdächtigen wurden festgenommen und am Samstag wieder freigelassen, berichtete die Nachrichtenagentur ANP.

Zugreisende berichteten am Freitagabend, sie hätten vor der Einfahrt in den Bahnhof der südniederländischen Stadt Breda einen Knall gehört. Mehrere Scheiben gingen kaputt - es war aber nur die Außenverglasung, die Innenverglasung blieb hingegen intakt, wie es weiter hieß. In Eindhoven kam ebenfalls ein Zug mit einem beschädigten Fenster an, so die Polizei.