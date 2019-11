Initiative gegen Einsamkeit : Niederländischer Supermarkt führt Plauderkassen ein

Vlijmen Der Einkauf im Supermarkt bedeutet für viele Menschen Hektik. Ein niederländischer Supermarkt hat nun einen Gegenentwurf gestartet und eine Plauderkasse für einsame Menschen eingeführt.

Einkaufswagen in zu engen Gängen, lange Wartezeiten an der Kasse, laute Werbemusik und Stress beim Einpacken: Ein Einkauf im Supermarkt bedeutet für die meisten Menschen Hektik, denn Zeit ist bekanntlich Geld. Nicht so in einem Supermarkt im niederländischen Vlijmen: Die Supermarktkette „Jumbo“ hat seit Juli in ihrer Filiale in Vlijmen eine „Kletskasse“, eine „Plauderkasse“, eingeführt, an der es nicht um schnelle Abfertigung, sondern um das Tratschen geht. Die Kunden können sich gezielt an dieser Kasse Zeit mit ihrem Einkauf lassen. „Wir möchten, dass das Einkaufen Spaß macht“, erklärt Dick de Fijter, Niederlassungsleiter von Jumbo Vlijmen.