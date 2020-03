Folgen des Coronavirus : Niederländer hamstern Cannabis vor Schließung von Coffeeshops

Den Haag Die niederländische Regierung hat die Schließung von Schulen, Bars und andere Geschäfte angekündigt. Betroffen sind auch Coffeeshops, Dutzende wollten sich daher am Sonntag noch mit Gras eindecken.

In der Coronakrise nicht ohne mein Gras: Nach diesem Motto haben in den Niederlanden viele Konsumenten angesichts der von der Regierung angekündigten Schließung der Coffeeshops Cannabis gehamstert. Zu Dutzenden standen sie am Sonntag vor den Marihuana-Cafés an, um noch in letzter Minute Gras und Zubehör für die nächsten Wochen ergattern zu können.