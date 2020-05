Wände begannen zu wackeln : Neuseelands Premier Ardern führt Interview während Erdbeben

Wellington Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern hat sich während eines Live-Fernsehinterviews relativ unbeeindruckt von einem Erdbeben gezeigt.

„Wir haben hier gerade ein kleines Erdbeben, Ryan, ein ganz ordentliches Beben“, sagte Ardern am Montagmorgen ihrem Gesprächspartner Ryan Bridge, dem Interviewer des Nachrichtendienstes Newshub. „Es geht uns gut, Ryan“, sagte sie im Parlamentskomplex in der Hauptstadt Wellington. „Ich bin nicht unter Hängelampen, es sieht aus, als wäre ich an einem strukturell soliden Ort.“ Später sagte sie, das Beben habe aufgehört, und führte das Interview fort.