Strafen bis zu 600.000 Euro : Neue Maßnahmen gegen „Sauf-Tourismus“ auf Mallorca und Ibiza

Kellner und lange Strohhalme für das „Eimersaufen“ im Megapark an der Playa de Palma in S'Arenal. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa.

Palma Kein unbegrenzter Gratis-Alkohol mehr, keine Kneipentouren zum Festpreis - auf Mallorca und Ibiza wird durchgegriffen. Von den neuen Regeln gegen den „Sauf-Tourismus“ sind allerdings nur die berühmt-berüchtigten Party-Hotspots betroffen, anderswo darf weiter exzessiv gebechert werden.

Mit neuen Regeln will die Regionalregierung der Balearen gegen sogenannten Sauf-Tourismus auf Mallorca und Ibiza vorgehen. Am Freitag wurde ein Erlass verabschiedet, wonach All-Inklusive-Hotels etwa an der Playa de Palma ab Februar nicht mehr unbegrenzt Gratis-Alkohol anbieten dürfen.