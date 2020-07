Deutscher unter den Toten : Nach Zugunglück im Erzgebirge: Verletzte außer Lebensgefahr

Rettungskräfte inspizieren am Unglücksort die Züge, die miteinander kollidiert sind. Foto: Slavomír Kubeš/CTK/dpa

Karlsbad Zwei Züge sind unterwegs zwischen Sachsen und Tschechien, als sie auf eingleisiger Strecke frontal zusammenstoßen - mit tödlichen Folgen. Die Unglücksstelle ist nur schwer zugänglich. Bei dem Unfall könnte menschliches Versagen eine Rolle gespielt haben.

Nach dem Zugunglück im tschechischen Teil des Erzgebirges werden vier Schwerverletzte weiter im Krankenhaus in Pilsen (Plzen) behandelt. Sie seien in einem stabilen Zustand und außer Lebensgefahr, sagte eine Kliniksprecherin am Mittwoch nach Angaben der Agentur CTK.