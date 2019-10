Nach Aus der Sicherheitsfirma in Düsseldorf : Kötter bleibt bis Ende 2020 am Flughafen Köln/Bonn

Düsseldorf/Köln Die Security-Firma Kötter wird zukünftig keine Sicherheitskontrollen mehr am Flughafen Düsseldorf durchführen. Den Köln/Bonner Flughafen trifft das vorerst nicht. Dort läuft der Vertrag mit der Sicherheitsfirma bis Ende 2020.

„Es wurde entschieden, dass der Vertrag am Flughafen Düsseldorf zum 31.5.2020 frühzeitig im Wege einer einvernehmlichen Vertragsauflösung beendet werden soll“, heißt es in dem Schreiben, das an den geschäft sführenden Direktor von Kötter Aviation, Peter Lange, adressiert ist. Eigentlich wäre der Vertrag noch ein halbes Jahr länger gelaufen. Am Köln/Bonner Flughafen, so heißt es in dem Brief weiter, solle der Vertrag jedoch bis zum regulären Vertragslaufzeitsende am 31. Dezember 2020 weitergeführt werden.