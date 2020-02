Gasexplosion in Lienen : Mordkommission ermittelt nach Tod eines jungen Feuerwehrmanns

Gasexplosion in Lienen

Bei einer Gasexplosion in dem Haus, das an einem Weiher liegt, sind mehrere Feuerwehrleute verletzt worden. Einer starb bei der Explosion. Foto: dpa/Friso Gentsch

Zwei Tage nach dem Tod eines jungen Feuerwehrmanns bei einer Gasexplosion in Lienen im nördlichen Münsterland hat die Polizei in Münster eine Mordkommission eingerichtet. Die Explosion könnte vorsätzlich herbeigeführt worden sein.

„Die intensiven Ermittlungen am Wochenende deuten darauf hin, dass die Explosion durch Gasaustritt vorsätzlich herbeigeführt wurde“, erläuterte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt in einer Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag.