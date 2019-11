Suche nach Mörder : 50 Hinweise nach Aufruf im Mordfall Claudia Ruf

Grevenbroich Mit einem DNA-Massentest wollen Ermittler den Mörder von Claudia Ruf identifizieren. Nach dem erneuten Fahndungsaufruf in dem 23 Jahre alten Mordfall gibt es Dutzende neue Hinweise.

Im Fall des 23 Jahre unaufgeklärten Mordes an der elfjährigen Claudia aus Grevenbroich unterstützen zahlreiche Bürger die Fahndung der Polizei. Gut 50 Hinweise seien seit einem erneuten Fahndungsaufruf der Polizei vom vergangenen Freitag bereits eingegangen, sagte ein Sprecher am Montag. Zwar gebe es bisher keine „heiße Spur“, dennoch seien die Beamten sehr dankbar für das „große Interesse und die Unterstützung“. Die Hinweise seien über eine Hotline und über die sozialen Medien an die Polizei herangetragen worden sein.

Mit dem Test hofft die Polizei, den Mörder zu enttarnen. Die Schülerin war von einem Unbekannten am 11. Mai 1996 in Grevenbroich entführt, vergewaltigt und am Ende ermordet worden. Ihre Leiche wurde am darauffolgenden Tag in Euskirchen bei Bonn gefunden.