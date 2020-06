Mehr Opfer und Tatverdächtige : Missbrauchsfall in Münster größer als bisher angenommen

Missbrauchsfall in Münster größer als bisher angenommen

Eine Gartenlaube, einer der Tatorte des vermutlichen Haupttäters in einem Missbrauchsfall, steht in einer Kleingartenanlage. Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Im Missbrauchsfall Münster gibt es immer mehr Opfer. Die Ermittler stehen vor einer unfassbaren Datenmenge. In jeder kleinsten Datensequenz könnte ein Hinweis auf ein Kind stecken, das missbraucht wird. Doch es dauerte Monate, bis der vorbestrafte Hauptverdächtige in U-Haft kam.

Der Kindesmissbrauchsfall Münster nimmt noch größere Ausmaße an. Die Zahl der Tatverdächtigen und Opfer hat sich erhöht. Inzwischen gebe es 18 Verdächtige und sechs identifizierte Opfer im Kindesalter, teilte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Mittwoch im Innenausschuss des Landtags mit. Sieben Verdächtige säßen nach wie vor in Untersuchungshaft.