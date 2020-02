Im Einkaufszentrum : Mindestens 20 Tote und 31 Verletzte bei Amoklauf in Thailand

Mindestens 20 Tote und 31 Verletzte bei Amoklauf in Thailand

Ein von dem mutmaßlichen Mörder benutztes Gewehr liegt auf einer Straße in Korat. Foto: ---/XinHua/dpa.

Bangkok Ein bewaffneter Angriff in einer Shoppingmall sorgt für Entsetzen in Thailand. Ein Soldat schießt offenbar nach einem Streit mehrere Menschen nieder. Über Stunden hinweg können Sicherheitskräfte die Situation nicht lösen.

Bei einem Amoklauf im Norden Thailands sind mindestens 20 Menschen getötet worden. 31 weitere seien verletzt worden, teilte Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul am frühen Sonntag (Ortszeit) mit. Die Polizei sicherte eigenen Angaben zufolge das Einkaufszentrum ab, in dem der mutmaßliche Schütze das Feuer eröffnet hatte. In dem Gebäude befänden sich keine Leichen mehr, sagte der Minister. Ob es zusätzliche Todesopfer und Verletzte gebe, sei aber noch unklar. Er sagte nicht, ob der Schütze gefunden wurde.