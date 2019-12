Unglaubliche Geschichte eines Meisterwerks : Frankreich will das zufällig gefundene Cimabue-Gemälde im Land halten

Das Werk „Der verspottete Christus“ wurde beim Aufräumen in der Küche eines Hauses in Compiègne bei Paris gefunden. Foto: dpa/Michel Euler

Compiègne/Paris Bei der Entrümpelung eines Hauses in Frankreich ist zufällig ein seltenes Cimabue-Gemälde entdeckt worden. Der Staat will den Millionenfund unbedingt im Land halten.

Es klingt wie eine Geschichte aus dem Drehbuch. Beim Ausräumen des Hauses einer alten Dame in Compiègne nördlich von Paris findet eine junge Auktionatorin ein scheinbar wertloses Gemälde. Sie folgt einer Intuition und lässt das Werk dennoch schätzen. Es stellt sich heraus, dass es sich um ein bis dato verschollenes Meisterwerk der Kunstgeschichte handelt. Auf einer Versteigerung wird der einzigartige Fund im Oktober schließlich für 24 Millionen Euro verkauft – doch nun meldet sich der französische Staat zu Wort. In diesen Tagen hat das Kulturministerium bestätigt, dass das Gemälde „Der verspottete Christus“ des italienischen Vorrenaissance-Malers Cimabue im Land bleiben soll. Das Bild soll für eine öffentliche Sammlung angekauft werden, der neue Besitzer sei von dieser Absicht bereits informiert worden, heißt es auf dem Ministerium.

Untersuchungen bestätigten Echtheit des Bildes

In der Familie der Seniorin kann sich niemand daran erinnern, woher das einzigartige Werk stammt oder wer es gekauft haben könnte. Über Jahre sind in dem alten Haus in Compiègne alle achtlos an dem Millionenvermögen vorbeigegangen und hielten es für eine einfache russische Ikone. Auch die über 90 Jahre alte Dame selbst ist sprachlos, ihr einziger Kommentar: Das sei ein magischer Moment. Das abschließende Wort in dieser Geschichte hat nun der französische Staat. Das Kulturministerium muss dem neuen Besitzer innerhalb von zweieinhalb Jahren ein Angebot für das Gemälde „Der verspottete Christus“ machen.