US-Forscher berichten : Mehr als vier Millionen Corona-Infektionen weltweit

Polizisten kontrollieren im US-Bundesstaat New Mexico, ob nicht mehr als zwei Personen in den vorbeifahrenden Autos sitzen. Foto: Morgan Lee/AP/dpa

Washington Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich US-Wissenschaftlern zufolge weltweit bis jetzt mehr als vier Millionen Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert.

Die Webseite der Forscher wird regelmäßig mit eingehenden Daten aktualisiert und zeigt daher einen höheren Stand als die offiziellen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). In manchen Fällen wurden die Zahlen zuletzt aber auch wieder nach unten korrigiert. Die WHO etwa ging am Samstag von 3,85 Millionen bekannten Infektionen und 266.000 Todesfällen weltweit aus. Die Pandemie hatte kurz vor dem Jahreswechsel in der chinesischen Metropole Wuhan begonnen.