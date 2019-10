Fall aus Roseville : Mann fährt mit Leiche im Auto zur Polizei

Roseville Tagelang fuhr ein Mann mit seinem Auto durch Nordkalifornien, dann fuhr er bei der Polizei vor. Mit dabei hatte er die Leiche eines Verwandten.

Ein Mann ist mit einer Leiche im Auto bei einer nordkalifornischen Polizeiwache vorgefahren und hat vier Morde an Familienangehörigen gestanden. Den Beamten in Mount Shasta sagte der 53-Jährige, in seiner Wohnung im 420 Kilometer südlich gelegenen Roseville lägen noch drei weitere Leichen, ein Erwachsener und zwei Jugendliche. Er wurde am Montag verhaftet.