Aktion in der Sommerpause : Manipulation bei Voting für Wunsch-„Tatort“

München Die Online-Abstimmung für den zweiten Wunsch-“Tatort“ wurde von extern manipuliert. Für die nächste Voting-Runde will das Erste entsprechende Sicherheitsvorkehrungen treffen.

Beim Online-Voting für den zweiten Wunsch-„Tatort“ in der Sommerpause ist es zu einem ungewollten Zwischenfall gekommen. „Das Voting wurde in Deutschland seit Donnerstag, 25. Juni, 19:00 Uhr in den letzten fünf Stunden leider von extern manipuliert“, teilte das Erste am Freitag mit.