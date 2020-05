Pilotprojekt auf Mallorca geplant : Mallorca-Urlaub startet für Test-Touristen mit Mini-Quarantäne

Am Strand von Port de Sóller tummeln sich derzeit ausschließlich Einheimische, da Touristen momentan noch nicht nach Mallorca reisen können. Foto: Wrobel/Michael

Palma de Mallorca Startet Mallorca Mitte Juni mit rund 4.000 deutschen Urlaubern testweise in die neue Saison? Die Balearenregierung und die Hotelverbände planen ein entsprechendes Pilotprojekt. Das sieht unter anderem eine Mini-Quarantäne für die Touristen vor. Doch noch ist unklar, ob Madrid überhaupt grünes Licht gibt.

Können bereits Mitte Juni die ersten deutschen Urlauber wieder Sonne, Strand und Meer auf Mallorca genießen? Wenn es nach den Vorstellungen der Balearenregierung sowie der Hotelverbände geht, soll dann ein Pilotpojekt starten, bei dem rund 4.000 Touristen - vor allem aus Deutschland - in vier ausgewählten Hotels an der Playa de Palma und Alcúdia testweise Urlaub machen können.

Mit dem Pilotprojekt will Mallorca als erste Region in Spanien noch vor dem Ende der Quarantänepflicht wieder deutsche Urlauber empfangen und in dieser Zeit ausloten, wie der Tourismus in Spanien künftig ablaufen könnte.

Noch kein grünes Licht aus Madrid

Noch ist jedoch nicht klar, ob das Pilotprojekt überhaupt umgesetzt werden kann. Denn bisher hat die Zentralregierung in Madrid noch kein grünes Licht gegeben. So will der spanische Gesundheitsminister Salvador Illa keine zweite Corona-Welle riskieren. Mit dem Pilotprojekt wolle man aber zeigen, dass man für weitere Öffnungen im Tourismussektor vorbereitet sei, entgegnen die Hotelverbände. Die nötigen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen könnten so im Vorfeld geübt und das Personal darauf geschult werden.

Die Zeit drängt jedoch: Wenn es bis Ende der ersten Juni-Woche keine Freigabe für das Projekt gebe, könne man es zeitlich nicht realisieren, zitieren lokale Medien Gabriel Llobera vom Mallorquinischen Hotelverband. Die am Projekt beteiligten Hotels müssten schließlich mit den entsprechenden Maßnahmen vorbereitet und das Personal geschult werden.

Auch die momentan in Spanien geltende Kurzarbeits-Regelung könnte bei der Realisation des Projektes noch für Probleme sorgen. Denn würde man die in Kurzarbeit befindlichen Mitarbeiter von drei oder vier Ketten-Hotels vor dem 30. Juni wieder in ein normales Beschäftigungsverhältnis bringen, so müssten die Unternehmen die eigentlich vom Staat gewährten Hilfen für die Beschäftigten sämtlicher anderer weiter geschlossener Kettenhotels übernehmen.

Alarmzustand in Spanien soll nochmals verlängert werden

Eine weitere Hürde könnte der noch immer geltende Alarmzustand sein. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez informierte die Präsidenten der Autonomen Regionen am Sonntagvormittag, dass er eine sechste und letzte Verlängerung anstrebe. Der Alarmzustand soll demnach noch bis einschließlich 21. Juni andauern. Damit könnte auch die Quarantänepflicht bestehen bleiben. Diese sieht vor, dass alle nach Spanien Einreisenden 14 Tage in Quarantäne müssen - und dies soll eigentlich so lange gelten, wie der Alarmzustand Bestand hat.

Sollte das Pilotprojekt mit den 4.000 Test-Urlaubern Mitte Juni tatsächlich umgesetzt werden, müssten sich teilnehmende Touristen auf jede Menge Einschränkungen einstellen. Ein normaler Mallorca-Urlaub wird es definitiv nicht. So müssen die Passagiere schon bei der Einreise am Flughafen von Mallorca einen Test auf Covid-19 absolvieren. Da das Testergebnis jedoch nicht sofort feststeht, geht es für die Urlauber anschließend in eine Mini-Quarantäne: Sechs Stunden müssen die Reisenden in ihrem Hotel auf das Ergebnis des Testes warten und dürfen sich währenddessen nicht frei auf der Insel bewegen.

In den Hotels gelten zudem strenge Hygiene- und Sicherheitsregeln. Gäste und Hotelmitarbeiter sind angehalten, Abstand zu halten und direkten Kontakt zu vermeiden, Hotelbereiche sollen regelmäßig desinfiziert werden und auch in den Hotelrestaurants wird es keinen normalen Büffetbetrieb geben. Ob die Hotelpools öffnen werden, ist noch unklar. Dafür können die Urlauber zumindest an die Strände, die seit kurzem wieder frei zugänglich sind.

Partyurlaub am Ballermann ungewiss

Auf einen Partyurlaub am Ballermann, wie er die vergangenen Jahre möglich war, müssen die Deutschen aber wohl in diesem Sommer verzichten. Zwar dürfen Restaurants und Bars auch an der Playa de Palma wieder öffnen, doch die Partytempel Megapark und Bierkönig sind weiterhin geschlossen. Und noch ist auch nicht klar, ob sie im Zuge der weiteren Corona-Lockerungen in den kommenden Wochen ihren Betrieb wieder aufnehmen dürfen. Die Balearen-Regierung hatte in Madrid zuletzt angeregt, besonders riskante Aktivitäten wie Diskotheken und Nachtclubs vorerst keine Öffnungsgenehmigungen zu erteilen. "Es entspricht weder der Tatsache noch darf man einigen Gerüchten glauben schenken, dass der Megapark diesen Sommer nicht öffnet", zitiert die „Mallorca Zeitung“ dazu einen Megapark-Sprecher. Man beobachte die Entwicklung und hoffe, dass so rasch wie möglich die Grundlagen geschaffen werden, die ein Öffnen der Partylocation noch diesen Sommer zulassen werde.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) machte den Deutschen zuletzt wenig Hoffnung auf einen unbeschwerten Mallorca-Urlaub in diesem Sommer: „Es ist schwer vorstellbar, wie man am Ballermann Hygiene- und Abstandsregeln richtig einhalten kann“, sagte Söder der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Vernunft und Lebensfreude seien aber kein Widerspruch. „Und gerade dieses Jahr ist dann eben ein anderes Urlaubsjahr als sonst.“

Söder mahnte auch beim Urlaub zur Vorsicht und warnte vor einem zweiten Lockdown: „Wir sehen doch an einzelnen Beispielen in diesen Tagen, wie schnell wieder hundert Neuinfektionen entstehen können.“ Vorsicht müsse daher oberste Priorität bleiben.