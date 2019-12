Ziehung vor mehr als zwei Jahren : 11,3 Millionen Euro warten noch immer auf Lotto-Gewinner

Stuttgart Mehr als zwei Jahre ist es her, dass ein Lottospieler 11,3 Millionen Euro gewann. Doch der Mehrfachmillionär hat sein Geld bis heute noch nicht abgeholt - und die Zeit läuft ihm davon.

Wie ein Sprecher der Staatlichen Toto-Lotto GmbH in Stuttgart am Montag mitteilte, bleiben dem Mehrfachmillionär noch zwölf Monate, um sich zu melden. Am 31. Dezember 2020 endet die Frist. Lottogewinne verjähren jeweils drei Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem gespielt wurde. Nicht abgeholte Gewinnsummen fließen in den Topf für Sonderauslosungen.