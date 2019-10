Mit Auto angefahren und mit Gegenstand zugeschlagen : Mann soll Ehefrau auf offener Straße in Limburg getötet haben

Limburg Ein 34-Jähriger soll am Freitagmorgen in Limburg seine Ehefrau auf einer Straße erst mit einem Auto angefahren und anschließend erschlagen haben. Zeugen hatten die Polizei alarmiert.

Auf offener Straße soll ein 34-Jähriger im hessischen Limburg seine 31-jährige Ehefrau getötet haben. Zeugen zufolge fuhr der Mann das Opfer am Freitagmorgen zunächst mit einem Auto an und schlug dann mit einem Gegenstand auf die am Boden liegende Frau ein, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde die 31-Jährige so schwer verletzt, dass sie noch am Tatort starb.